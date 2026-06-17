Guarulhenses conquistam bons resultados na Copa Maria da Conceição de Ginástica Rítmica

A equipe de ginástica rítmica de Guarulhos teve um excelente desempenho na 1ª fase da Copa Maria da Conceição, realizada entre os dias 12 e 14 de junho. O evento oficial da Federação Paulista de Ginástica aconteceu no Itaguara Country Clube, em Guaratinguetá (SP), reunindo 435 atletas do Estado. A equipe guarulhense participou com 10 ginastas no nível 5 e conquistou importantes colocações individuais, além de medalhas por bloco na classificação individual geral.

No mirim (9 anos), Murilo Silva Teles garantiu a medalha de prata por bloco no individual geral e ficou em 8º lugar em mãos livres, enquanto Manuella Silveira Batista de Souza conquistou medalha de prata por bloco no individual geral e acabou em 20º lugar em mãos livres.

Já na categoria pré-Infantil (10 e 11 anos) os resultados foram estes: Sophia Deodato Teixeira (11 anos) conquistou a medalha de ouro por bloco no individual geral e ficou em 12º lugar em mãos livres; Amanda Purificação Felix (10 anos) ganhou medalha de prata por bloco no individual geral e foi a 26º em mãos livres; e Celina Lima do Nascimento (10 anos) e foi medalha de prata por bloco no individual geral e 32º lugar em mãos livres.

No infantil (12 e 13 anos), Lia Maria Alves Pereira (12 anos) foi o grande destaque, tornando-se vice-campeã em mãos livres e medalha de ouro por bloco no individual geral. Já os demais resultados foram: Pyetra Valentina da Silva Rodrigues (13 anos), medalha de prata por bloco no individual geral e 11º lugar no aparelho arco; Isadora Pompeu Ferreira (12 anos), medalha de prata por bloco no individual geral e 13º lugar em mãos livres; Laura Gabrielly Leonidas de Souza (13 anos), medalha de prata por bloco no individual geral e 14º lugar no aparelho arco; e Suellen Silva Lourenço (13 anos), medalha de bronze por bloco no individual geral e 21º lugar no aparelho arco.