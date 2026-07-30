Agosto Indígena promove reflexões e debates sobre a diversidade étnico-cultural dos povos originários

Valorizar as vozes indígenas como condição fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, democrática, plural e sustentável é um dos objetivos do Agosto Indígena, uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos que, na edição 2026, apresenta o tema “Vozes do Povos Indígenas: Protagonismo, Identidade e Resistência”.

Nesse contexto, a Secretaria de Educação oferece durante todo o mês programação dedicada a educadores e estudantes das escolas da rede municipal. A ação vai ao encontro da necessidade de ampliação de conhecimentos sobre a história e a cultura indígenas, em conformidade com as Diretrizes Operacionais na Educação Básica.

No âmbito da escola, a temática indígena é trabalhada no decorrer do ano em diversas disciplinas e evidenciada durante o Agosto Indígena, com ações pautadas no protagonismo indígena.

Dentre os destaques da programação desta edição para os alunos estão a visita mediada dos alunos da EPG Aristides Castelo Hanssen, ao Museu de Culturas Indígenas, à oficina “Horta Sensorial – Projeto Nutrindo vidas, colhendo afetos”, com a turma do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da EPG Gabriela Mistral, e a exibição do documentário “A queda do céu”, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, para os estudantes da EJA das EPGs Dr. José Mauricio de Oliveira e Crispiniano Soares.

Para os professores, a programação destaca encontros formativos em horário de trabalho coletivo nas unidades escolares e roda de conversa na Secretaria de Educação. Para o público em geral, a Reserva Multiétnica Filhos Dessa Terra promove o 19º Encontro dos Povos Indígenas, iniciativa anual articulada e organizada pelas lideranças indígenas que acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto. A ação tem como finalidade evidenciar e celebrar a cultura indígena, assim como marcar a luta por seus direitos. Acompanhe a programação do encontro em https://www.instagram.com/filhosdestaterra/.

Para mais informações, acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/34/.