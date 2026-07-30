Biblioteca Monteiro Lobato realiza estante temática em homenagem aos povos indígenas

De 3 a 28 de agosto, a Biblioteca Monteiro Lobato apresenta a estante temática Páginas que Inspiram – Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado em 9 de agosto. A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45.
O projeto propõe mostras relacionadas a datas comemorativas e a temas sociais relevantes, aproximando o público de leituras que ampliam o olhar sobre questões importantes. Nesta edição, a seleção destaca a riqueza das culturas originárias do Brasil.
Reunindo obras que abordam a história, a cultura e os saberes dos povos indígenas, a estante convida o leitor a conhecer e a valorizar essas tradições. A iniciativa contribui para a reflexão sobre a diversidade cultural brasileira.
Serviço
Estante Temática: Páginas que Inspiram – Povos Indígenas
De 3 a 28 de agosto (segunda a sexta-feira, das 9h às 17h4)
Biblioteca Monteiro Lobato – Rua João Gonçalves, no 439 – Centro – Guarulhos
Classificação etária: livre
Mais informações: (11) 2087-6904
Entrada: gratuita