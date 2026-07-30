Casarão da Nossa História comemora primeiro aniversário com programação cultural gratuita

Para celebrar a valorização da memória, da cultura e do patrimônio histórico do município de Guarulhos, o Centro Municipal de Educação Casarão da Nossa História oferecerá na próxima semana, intensa programação cultural gratuita em comemoração ao aniversário de um ano do espaço. Localizado no coração da cidade e repleto de memórias, o local é motivo de orgulho para a população guarulhense.

Na segunda-feira, às 14h, o Casarão promove a 6ª edição de seu tradicional sarau literário. O encontro reúne música, recitação de poesias, leitura de livros e debates sobre os diferentes olhares de Guarulhos.

Já no sábado (8), a partir das 11h, a comemoração conta com vernissage de abertura das exposições “Mestre Vicente Silva, 90 anos”, do artista Vicente Silva e “Sem Memória Não Há Futuro”, do fotógrafo Eder Martins, seguidas de bate-papo com os artistas. O evento contará também com música ao vivo, apresentação de mágico, distribuição de pipoca e algodão-doce.

Completamente restaurado e modernizado, o Centro Municipal de Educação Casarão da Nossa História é um equipamento da Secretaria de Educação inaugurado em julho de 2025, onde funciona um polo de formação e visitação com foco na história da cidade. O Casarão fica na rua Sete de Setembro, nº 207, esquina com a rua Felício Marcondes, no Centro da cidade.