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Fundo Social de Guarulhos recebe doação de seis toneladas de alimentos de motoclube da cidade

Por
Redação Guarulhos Hoje
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O Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos recebeu a doação de seis toneladas de alimentos arrecadados entre os dias 23 e 26 de julho, durante as comemorações do aniversário do Falcões Moto Clube. A festa dos 31 anos da instituição aconteceu no Espaço Inter e tinha como entrada a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Caroline Sanches, agradeceu a parceria e afirmou que ações como esta dão a certeza de que o caminho da solidariedade é trilhado com apoiadores dedicados. “Hoje o Falcões nos ajudará a levar comida de verdade e esperança para centenas de famílias. Não é apenas um número, são milhares de refeições garantidas, sorrisos nos rostos e a dignidade restabelecida para quem mais precisa”, disse Caroline.

Como se tornar parceiro

As instituições que desejam tornarem-se parceiras do Fundo Social de Solidariedade podem entrar em contato através do telefone (11) 93243-7345. Além de atender a dezenas de instituições com distribuição de alimentos por meio de kits e cestas básicas, a coordenadoria também trabalha em programas de distribuição de absorventes e kits de cuidados íntimos, entrega de roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade, cursos profissionalizantes gratuitos, entre outras iniciativas.

Os eixos de trabalho podem ser conferidos no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/categories/fundo-social-de-solidariedade.

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