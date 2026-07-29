Forte ventania provoca série de transtornos em Guarulhos, afeta operações no aeroporto e causa danos em diferentes regiões da cidade

A forte ventania que atingiu Guarulhos na tarde desta quarta-feira (29) provocou uma série de ocorrências em diferentes pontos da cidade. As rajadas de vento afetaram as operações do Aeroporto de Guarulhos, causaram a queda de uma árvore na região central e também fizeram parte da estrutura de uma construção desabar sobre um veículo que passava pelo Centro.

No Aeroporto de Guarulhos, duas aeronaves que se aproximavam para pouso precisaram ser desviadas para outros aeroportos devido às condições climáticas adversas. Segundo a administração do terminal, as operações foram normalizadas às 14h45, após a melhora do tempo.

No Centro de Guarulhos, uma árvore caiu por volta das 14h na Praça John Fitzgerald Kennedy, no início da avenida Esperança, próximo ao cruzamento com a avenida Tiradentes. A queda atingiu uma banca instalada na calçada e ocupou uma das faixas da avenida, causando lentidão no trânsito. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

A queda da árvore também comprometeu o fornecimento de energia elétrica em parte da região. A EDP informou que foi acionada para atender a ocorrência e enviou uma equipe técnica ao local para realizar os reparos. Por questões de segurança, o abastecimento de energia permanecerá interrompido até a conclusão dos trabalhos.

Também no Centro de Guarulhos, parte da estrutura de uma construção localizada nas proximidades do Giga Atacadista cedeu durante a ventania e atingiu um carro que trafegava pela via. Até o momento, não há registro de feridos. As causas do desabamento deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.