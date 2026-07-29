UFSCar oferece especialização em Gestão Escolar através do Polo UAB Guarulhos

A Universidade Federal de São Carlos disponibiliza 30 vagas na modalidade educação a distância (EAD) para o curso de especialização em Gestão Escolar do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) para o Polo Guarulhos, coordenado pela Escola de Administração Pública de Guarulhos (Esap), da Secretaria Municipal de Gestão. As inscrições devem ser feitas a partir das 10h do próximo dia 5 de agosto até às 16h do dia 6, no link https://formularios.ufscar.br/index.php/915962?lang=pt-BR . O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00.

A iniciativa é voltada prioritariamente a diretores e vice-diretores escolares em efetivo exercício da função, e depois a profissionais da educação (coordenadores pedagógicos, professores, secretários escolares e pedagogos), que somente poderão ser convocados na hipótese de existência de vagas remanescentes.

A carga horária do curso é de 420 horas, com duração prevista de 18 meses. Mais informações sobre o edital e processo seletivo podem ser obtidas pelos e-mail [email protected], já para saber mais sobre o curso os emails são [email protected] e [email protected].

Esap

Criada em 2005, a Escola de Administração Pública de Guarulhos pertence à Prefeitura de Guarulhos. Nela funcionam os polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e da Univesp, que disponibilizam à população cursos em parceria com as universidades federais e estaduais. A Esap localiza-se na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.