Semana do Conhecimento 2026 está com inscrições abertas em Guarulhos

Estão abertas as inscrições para a Semana do Conhecimento 2026, décima edição do evento realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que neste ano será entre os dias 19 e 23 de outubro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 11 de setembro no site https://semanadoconhecimento.guarulhos.sp.gov.br/, onde também podem ser encontrados o regulamento do evento e o acervo de projetos dos anos anteriores.

Podem ser inscritos projetos nos quadros: Feira de Ciências e Engenharia do Município (Feceg), Semana Municipal de Ciência e Tecnologia (Semcitec), Mostra de Economia Criativa e Expo Criatividade, que é voltada aos ensinos infantil, fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Conheça as categorias

A Feceg é voltada ao ensino fundamental II, médio e técnico e receberá projetos de pesquisa de alunos e professores tanto das escolas públicas como particulares.

Já a Semcitec é voltada ao ensino superior e receberá projetos científicos de alunos e professores de instituições de ensino públicas e privadas.

A Mostra de Economia Criativa é voltada aos inventores e a empreendedores e receberá inscrições para exposição de produtos e apresentação de cases de negócios.

Na Expo Criatividade, será possível participar de atividades criativas e aprender de forma lúdica sobre ciência, tecnologia e inovação. Nesta categoria serão recebidos projetos relacionados a práticas pedagógicas de professores e demais profissionais da rede municipal de ensino.

Nos demais quadros, os melhores projetos de cada categoria serão premiados na cerimônia de encerramento do evento.

Dúvidas e demais orientações podem ser tratadas com a coordenação do evento através do e-mail [email protected].