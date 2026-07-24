Prefeitura amplia atendimento em creche de tempo integral na Vila Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (24), a Prefeitura de Guarulhos entregou a ampliação da estrutura da creche Associação Conectados – Unidade II, na Vila Rio de Janeiro. Com a adequação do espaço, a unidade passa a atender mais 72 crianças em período integral a partir do segundo semestre de 2026, suprindo a demanda da região e garantindo o acesso à educação infantil de qualidade.

A creche conta com um espaço mais amplo, composto por nove salas de aula, local de banho e troca, lactário, solário, copa, cozinha e playground. Antes da reforma, a unidade atendia 127 alunos de berçário e maternal. Com a ampliação, a capacidade salta para aproximadamente 200 estudantes.

Ao destacar a expansão do atendimento na unidade, o prefeito Lucas Sanches reforçou o compromisso da administração com a melhoria da qualidade de vida da população e com o desenvolvimento integral dos estudantes da rede municipal de ensino. Um dos compromissos na educação pública é aumentar a oferta de vagas no município, focando nas necessidades das famílias com um atendimento mais próximo de suas residências.

Para Anderson Ricardo, pai do aluno Heitor Bischachin, é essencial escolher uma escola de confiança, com um olhar cuidadoso e responsável enquanto os pais trabalham. Um dos critérios fundamentais para a decisão foi saber que os professores são credenciados e capacitados para o atendimento. Além disso, ele destaca que a escola favorece a convivência com outras crianças e contribui para o desenvolvimento motor, sensorial e emocional.

O secretário de Educação, Rafael Carvalho, acompanhado da subsecretária de Gestão Pedagógica, Minéa Paschoaleto Fratelli, e do subsecretário de Gestão Administrativa, Marcelo Oliveira da Silva, agradeceu aos pais pela confiança em deixar seus filhos sob os cuidados da rede municipal. O secretário ressaltou que a pasta está à disposição para apoiar a ampliação desta e de outras unidades previstas ao longo da gestão, por meio de investimentos essenciais em infraestrutura, e que tem se organizado de forma estratégica para a criação de novas vagas como prioridade do governo.

Direitos de aprendizagem

A diretora da unidade, Francisca Maria Baia, e a coordenadora pedagógica, Fabíola Soares, tiraram dúvidas das famílias sobre a nova rotina escolar das crianças e deram orientações sobre o período de adaptação, seguindo os protocolos de comunicação e segurança. A rotina diária da unidade envolve diversas atividades, cuidados, momentos de interação e refeições. O período de adaptação é fundamentado nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, por meio de experiências que envolvem o brincar, o conviver, o explorar, o participar e o conhecer-se.

Patrícia Souza, supervisora da instituição, destacou que é na primeira infância que a criança se desenvolve de forma integral, com saúde física, psicológica e emocional, e que, como a região possui muitas comunidades, havia a necessidade de ampliar o atendimento. “A educação infantil é a base para o futuro. Por isso, é fundamental garantir o direito de acesso com qualidade pedagógica, alimentação escolar durante o período e espaços seguros e acolhedores”, afirmou.

No encerramento do evento, as famílias conheceram as dependências da unidade e participaram de um café da manhã especial com a equipe escolar.