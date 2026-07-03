UNG oferece cursos gratuitos em diversas áreas de conhecimento

Qualificações são destinadas ao público que concluiu o Ensino Médio ou deseja desenvolver habilidades e aprimorar currículo de forma rápida

Durante o mês de julho, a Universidade Guarulhos (UNG) promove mais uma edição do Projeto Capacita. Os cursos gratuitos acontecem a partir do dia 6 de julho, nos períodos da manhã e noite, oferecendo oportunidades para quem deseja desenvolver novas habilidades, ampliar conhecimentos e investir na qualificação profissional. Eles são voltados a estudantes que concluíram o Ensino Médio e público em geral.

A programação contempla diferentes áreas, como Medicina Veterinária, Odontologia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Psicologia, Pedagogia, Ciências Contábeis, Administração, Logística, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Fisioterapia, Educação Física, Estética e Cosmetologia, Ciências Biológicas, Biomedicina, Nutrição, Terapia Ocupacional, Farmácia e Comunicação. Os cursos unem teoria e prática, proporcionando uma experiência de aprendizado dinâmica e alinhada às exigências do mercado de trabalho.

Segundo o reitor da UNG, Yuri Neiman, o Projeto Capacita reforça o compromisso da Instituição de Ensino Superior com a educação continuada e o acesso ao conhecimento. “Os cursos são oportunidades para quem deseja ampliar seus conhecimentos, desenvolver novas competências e ter contato com conteúdos atualizados e experiências práticas. Além de contribuir para a formação profissional, a iniciativa fortalece o compromisso social da Universidade a oferecer ensino de qualidade e acessível à população”, explica.

Entre os cursos oferecidos estão: esporte adaptado para pessoas com deficiência; vivência prática de Muay Thai funcional; Terapia Ocupacional e o brincar na infância – desenvolvendo habilidades; emulsões cosméticas: condicionadores e máscaras; primeiros socorros: suporte básico; produção de esfihas: saberes e sabores; caminhos de cuidado com crianças neurodivergentes; Burnout e o esgotamento profissional. O cronograma também contempla os cursos sobre violência doméstica: tudo que as mulheres precisam saber; acupuntura na reabilitação animal; manipulação de reparadores de pontas na prática; atuação da Terapia Ocupacional com o público que possui TEA; comunicação eficaz: técnicas de expressão oral, dicção e uso da voz no dia a dia.

As qualificações acontecem na Universidade Guarulhos, localizada na Praça Tereza Cristina, 88 – Centro. As inscrições podem ser realizadas por meio do link https://bit.ly/CAPACITA-UNG-2026. Basta pesquisar “Capacita + UNG”. Para participar, é necessário doar um quilo de alimento não perecível no dia da atividade. Todas as doações serão destinadas às instituições assistenciais do município.