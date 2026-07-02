Jogo do Brasil adia provas dos concursos para agente de fiscalização e professor de educação infantil para o dia 12

As provas objetivas dos concursos públicos da Prefeitura de Guarulhos para os cargos de agente de fiscalização e de professor de educação infantil previstas inicialmente para este domingo, 5 de julho, foram alteradas para o domingo seguinte, dia 12, no mesmo horário. A mudança é necessária em razão do jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa – 2026 ocorrer nessa mesma data.

Vale lembrar que os editais de convocação da prova objetiva com a relação dos candidatos e seus respectivos locais de realização de provas dos dois concursos deverão ser publicados na edição desta sexta-feira (3) do Diário Oficial do Município de Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br) bem como no site oficial do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – Ibam (www.ibamsp-concursos.org.br), após às 17h30.

A Secretaria de Gestão orienta os candidatos a acompanharem regularmente as publicações e comunicados oficiais nos endereços eletrônicos do Ibam e do Diário Oficial, onde serão disponibilizadas todas as informações atualizadas sobre o certame.