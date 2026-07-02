Prefeitura disponibiliza diversas vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), com o apoio do Senai, está com inscrições abertas para diversas vagas em cursos no Centro de Qualificação Profissional, na unidade Vila Augusta, localizada na avenida Antônio Iervolino, 225.

As vagas disponíveis são para os cursos de costureira de máquina reta e overloque, assistente de recursos humanos e auxiliar administrativo.

As inscrições poderão ser realizadas pelo telefone (11) 2425-2847 ou pelo contato (11) 97506 8659

Programação

Máquina reta e overloque – 32 vagas (16 manhã e 16 tarde)

Com duração de 3 meses, o curso qualifica alunos para operar máquinas reta e overloque, realizar costuras, montagens de peças e técnicas básicas de modelagem e confecção.

Período de inscrição: até dia 20 de julho ou até esgotarem as vagas.

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.

Para realizar a inscrição é necessário ter no mínimo 18 anos de idade e ensino fundamental completo.

Período da manhã: aulas de 21 de julho a 25 de setembro, às terças a sextas-feiras, das 8h às 12h.

Período da tarde: aulas de 21 de julho a 21 de outubro, às terças e quintas-feiras das 13h às 17h.

Assistente de recursos humanos – 40 vagas e lista de espera

Durante os seis meses do curso os alunos aprenderão sobre recrutamento e seleção, departamento pessoal, treinamento e desenvolvimento, comunicação organizacional e rotinas de RH.

Período de inscrição: até dia 13 de julho ou até esgotarem as vagas.

Para realizar a inscrição é necessário ter no mínimo 16 anos de idade e ensino fundamental completo.

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.

Datas: aulas der 14 de julho a 1º de dezembro, às terças e quartas-feiras, das 13h às 17h

Auxiliar administrativo – 40 vagas

Com duração de seis meses, o curso qualifica os alunos em noções de atendimento ao cliente, organização de documentos, arquivamento e elaboração de relatórios, comunicação empresarial e uso de ferramentas de informática.

Período de inscrição: até dia 13 de julho ou até esgotarem as vagas.

Para realizar a inscrição é necessário ter no mínimo 16 anos de idade e ensino fundamental completo.

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.

Datas: aulas de 14 de julho a 1º. de dezembro, às terças e quartas-feiras, das 8h ao meio-dia.