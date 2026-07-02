Seminário sobre segurança alimentar e nutricional discute reformulação do plano municipal em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos realizou na manhã desta quinta-feira (2) o Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional, no CME Adamastor. O evento faz parte da agenda de revisão do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Guarulhos, que permitirá a atualização dos diagnósticos e ajudará na formulação de políticas públicas a partir das novas demandas apresentadas.

Com o tema “Construindo Caminhos para o Fortalecimento da SAN em Guarulhos”, o seminário reuniu técnicos, servidores públicos, conselheiros, especialistas e representantes de instituições ligadas à alimentação na cidade. Durante a abertura, a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil (SDS) apresentou os avanços, desafios e possibilidades para o fortalecimento da política municipal de segurança alimentar e nutricional, lembrando que o planejamento não é apenas combater a fome e sim construir sistemas alimentares capazes de garantir vida saudável através do acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e sem comprometer outras necessidades essenciais, respeitando diversidade cultural e promovendo saúde, sustentabilidade e dignidade.

De acordo com as equipes, a complexidade do território exige uma política integrada passando pela produção (agricultura urbana e familiar, sustentabilidade e agroecologia), abastecimento e acesso, aproveitamento dos alimentos, preparo e oferta das refeições, saúde, educação, meio ambiente e trabalho e inclusão produtiva.

Na segunda parte do evento, guiados por Elizabeth Affonso, gerente de projetos do Instituto Comida do Amanhã, os participantes conheceram a Estratégia Alimenta Cidades e os resultados construídos em parceria com Guarulhos. Affonso deu destaque aos avanços obtidos desde a adesão do município à estratégia federal, a elaboração da rota de implementação e as ações prioritárias para os próximos anos, com foco em sistemas alimentares sustentáveis, mudanças climáticas, fortalecimento da agricultura urbana, modernização do Banco de Alimentos, ampliação do abastecimento alimentar e integração entre as políticas públicas.

Outro destaque foi a apresentação do cronograma participativo para revisão do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O processo envolverá diferentes setores do governo e da sociedade civil, consolidando um planejamento construído coletivamente, baseado em evidências, nos desafios atuais do território e nas perspectivas para os próximos anos.