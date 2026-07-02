Prefeitura finaliza desassoreamento e roçagem do Córrego Taboão

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), finalizou, nesta quinta-feira (2), o desassoreamento e a roçagem do mato alto em um trecho do córrego Taboão.

O serviço, que foi coordenado pela Regional Taboão, contou com o apoio de uma escavadeira hidráulica, que retirou os resíduos e detritos acumulados no leito do córrego. A equipe que atuou no local também promoveu a roçagem mecânica do mato.

A zeladoria realizada no córrego tem como principal objetivo melhorar a fluidez das águas, bem como evitar alagamentos em dias de chuva forte.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, sobretudo durante o período chuvoso. A população pode contribuir com o município ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.