Americano é preso pela PF ao cometer injúria racial em Aeroporto de Guarulhos

Um cidadão norte-americano foi preso em flagrante na quarta (1º), no Aeroporto de Guarulhos, após se envolver em uma confusão nas dependências do terminal. De acordo com informações de testemunhas, o homem teria dirigido ofensas de cunho racial contra funcionários que atuavam no aeroporto, além de causar danos ao patrimônio ao quebrar uma das janelas do local.

A ocorrência mobilizou equipes de segurança do aeroporto, que contiveram o suspeito até a chegada da Polícia Federal. Após ser detido, o estrangeiro foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal instalada no próprio aeroporto, onde o caso foi registrado e as circunstâncias do episódio começaram a ser apuradas.

Segundo as informações iniciais, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria racial e dano ao patrimônio. A legislação brasileira prevê punições severas para esse tipo de conduta, especialmente em casos envolvendo discriminação racial, considerada crime de grande gravidade.

Após os procedimentos de praxe, o cidadão norte-americano permaneceu à disposição da Justiça, que deverá decidir sobre as medidas cabíveis. As autoridades seguem investigando o caso, ouvindo testemunhas e analisando imagens das câmeras de segurança do aeroporto para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.