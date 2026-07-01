Guarulhos fará novo drive-thru no sábado com vacinação contra o sarampo e gripe no Bosque Maia

Neste sábado (4), das 9h às 14h, a Prefeitura de Guarulhos promoverá um novo drive-thru de vacinação em frente à entrada principal do Bosque Maia, na avenida Paulo Faccini. Além da vacina contra a gripe, indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, a ação também oferecerá a vacina contra o sarampo, indicada neste momento para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias. A iniciativa visa a ampliar a cobertura vacinal no município, oferecendo mais comodidade aos cidadãos.

A chamada dose zero da vacina tríplice viral está sendo recomendada em razão da confirmação de casos de sarampo no estado de São Paulo e em região próxima a Guarulhos. Os dois casos mais recentes registrados na capital são de uma mulher de 20 anos, mãe de um dos bebês diagnosticados com a doença, e de uma criança de 6 meses de idade. Até o momento, o estado contabiliza sete casos confirmados.

Sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa, que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil em todo o mundo e pode causar complicações graves, principalmente em pessoas não vacinadas. A dose zero é uma estratégia adicional de proteção para crianças entre 6 meses e 11 meses e 29 dias, antes da idade prevista no calendário vacinal, que é de 12 meses a 59 anos.

O esquema vacinal contra o sarampo prevê duas doses para crianças, aos 12 e aos 15 meses. Para pessoas de até 29 anos sem vacinação ou comprovação, são recomendadas duas doses. Já para quem tem entre 30 e 59 anos, o indicado é receber ao menos uma dose. A orientação é que a população aproveite o drive-thru para verificar a situação vacinal e manter a imunização em dia. Quem estiver a pé também poderá receber a dose na tenda instalada no local.

Gripe

A vacina contra a gripe, que também estará disponível no drive-thru, protege contra os vírus influenza A (incluindo H1N1 e H3N2) e o B, reduzindo o risco de complicações, internações e óbitos, especialmente entre idosos, crianças menores de dois anos e pessoas com doenças crônicas.

Para receber as doses, basta comparecer ao local com um documento de identificação com CPF. No caso das crianças, é indispensável apresentar a carteira de vacinação, utilizada para definir o esquema de imunização adequado.

Quem não puder comparecer ao drive-thru pode receber ambas as vacinas gratuitamente em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) do município.

Resultados anteriores

No drive-thru realizado no sábado (27), foram aplicadas 1.240 doses da vacina contra a influenza e 60 contra o sarampo. A ação permite mais comodidade para a população, que pode se vacinar sem precisar sair do carro, além de contribuir para ampliar a cobertura vacinal no município.

Serviço

Neste sábado (4), das 9h às 14h

Bosque Maia – Avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro