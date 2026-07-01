Prazos para inscrições nos editais da PNAB para a cultura de Guarulhos entram na reta final

A Secretaria de Cultura e Turismo está com inscrições abertas para dois editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que juntos somam R$ 600 mil em investimentos destinados à realização de oficinas culturais gratuitas. O Edital de Oficinas Culturais recebe inscrições até este domingo, 5 de julho, enquanto o de Oficinas Culturais para Periferias permanece aberto até 12 de julho.

Os editais contemplam diferentes linguagens artísticas e culturais e representam uma oportunidade para que artistas, educadores, produtores culturais, mestres da cultura popular e agentes culturais ampliem sua atuação, compartilhem seus saberes e fortaleçam a produção cultural do município. As inscrições devem ser feitas por meio dos links https://culteditais.cultura.gov.br/oportunidade/9045/ e https://culteditais.cultura.gov.br/oportunidade/9755, para Oficinas Culturais e Oficinas Culturais para Periferias, respectivamente.

O primeiro edital selecionará projetos de oficinas culturais que serão realizadas nos equipamentos culturais municipais. São R$ 300 mil em investimentos para propostas nas áreas de artes cênicas, artes visuais, audiovisual, literatura, música, patrimônio cultural, cultura popular, cultura urbana, gestão cultural e outras manifestações artísticas.

Já o segundo edital tem um foco especial: fortalecer a formação cultural das periferias da cidade, também com investimento de R$ 300 mil, é destinado exclusivamente a agentes culturais que moram em bairros periféricos de Guarulhos há pelo menos dois anos.

Cultura feita por quem vive a cidade

As oficinas contemplam uma grande diversidade de expressões culturais, incluindo teatro, dança, circo, grafite, muralismo, fotografia, audiovisual, podcast, literatura, contação de histórias, capoeira, samba de roda, maracatu, hip hop, DJ, beatmaking, produção cultural, educação patrimonial e muitas outras possibilidades.

Ambos os editais seguem as diretrizes da Política Nacional Aldir Blanc, prevendo ações de acessibilidade e políticas afirmativas que promovem uma cultura cada vez mais diversa, inclusiva e representativa.

Os editais completos, com todas as orientações, critérios de seleção e documentação exigida, estão disponíveis na plataforma do Ministério da Cultura e na página da Secretaria de Cultura e Turismo.

Mais informações sobre os editais da PNAB em Guarulhos:

https://www.guarulhos.sp.gov.br/editaispnab