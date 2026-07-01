Início Variedades Cemear combina festa junina com Copa do Mundo em grande evento neste...

Cemear combina festa junina com Copa do Mundo em grande evento neste final de semana

Por
Redação Guarulhos Hoje
-
Eduardo Calabria/PMG

Em mais um final de semana cheio de emoções, o Arraiá Junino da Prefeitura de Guarulhos chega ao Cemear, no Macedo, trazendo grande festa nesta sexta-feira (3), sábado (4), às 15h e domingo (5), do meio-dia às 20h, com transmissão ao vivo do jogo do Brasil contra a Noruega no telão a partir das 17h. A programação segue intensa durante todo o final de semana com shows, quadrilhas, apresentações culturais, comidas típicas e atrações para todas as idades.

Na sexta, a festa começa com apresentação dos alunos do Coral do Cemear, sob coordenação do professor Charles Sousa Pinheiro. O cantor Henrique Viana sobe ao palco às 19h30 e embala corações com repertório vibrante. A festa segue até 22h com muita música ao vivo, dança e performances artísticas.

No sábado (4), o arraial traz apresentações de balé e de ritmos dos alunos do Cemear e de balé do CEU São Domingos, sob coordenação da professora Luana Cruz, além de apresentação da Banda de Música Popular, coordenada pelos professores Ary Silveira Junior e Mylson Joazeiro. Às 16h30 acontece o show da dupla Vittor & Felipe; às 18h30, Paulinha & Adriano, e às 20h, Banda Severina.

No domingo (5), a festança começa mais cedo, ao meio-dia, em clima de Copa do Mundo. Às 12h30, o trio Coisa de Zé anima o público com repertório variado, momento em que os visitantes do Cemear aproveitam para demonstrar suas habilidades de dança. A festa fica ainda mais animada com a alegria contagiante do Trio Jaçanã, às 14h30 e, em seguida, às 16h, a festa terá um espetáculo cheio de cor e de alegria com a Quadrilha Asa Branca. Para encerrar o Arraiá Junino 2026 em altíssimo astral, às 17h acontece transmissão ao vivo do jogo do Brasil contra a Noruega, direto de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O Cemear fica na rua Abílio Ramos, 122, no Macedo – Guarulhos/SP.

- PUBLICIDADE -

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor