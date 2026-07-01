Cemear combina festa junina com Copa do Mundo em grande evento neste final de semana

Em mais um final de semana cheio de emoções, o Arraiá Junino da Prefeitura de Guarulhos chega ao Cemear, no Macedo, trazendo grande festa nesta sexta-feira (3), sábado (4), às 15h e domingo (5), do meio-dia às 20h, com transmissão ao vivo do jogo do Brasil contra a Noruega no telão a partir das 17h. A programação segue intensa durante todo o final de semana com shows, quadrilhas, apresentações culturais, comidas típicas e atrações para todas as idades.

Na sexta, a festa começa com apresentação dos alunos do Coral do Cemear, sob coordenação do professor Charles Sousa Pinheiro. O cantor Henrique Viana sobe ao palco às 19h30 e embala corações com repertório vibrante. A festa segue até 22h com muita música ao vivo, dança e performances artísticas.

No sábado (4), o arraial traz apresentações de balé e de ritmos dos alunos do Cemear e de balé do CEU São Domingos, sob coordenação da professora Luana Cruz, além de apresentação da Banda de Música Popular, coordenada pelos professores Ary Silveira Junior e Mylson Joazeiro. Às 16h30 acontece o show da dupla Vittor & Felipe; às 18h30, Paulinha & Adriano, e às 20h, Banda Severina.

No domingo (5), a festança começa mais cedo, ao meio-dia, em clima de Copa do Mundo. Às 12h30, o trio Coisa de Zé anima o público com repertório variado, momento em que os visitantes do Cemear aproveitam para demonstrar suas habilidades de dança. A festa fica ainda mais animada com a alegria contagiante do Trio Jaçanã, às 14h30 e, em seguida, às 16h, a festa terá um espetáculo cheio de cor e de alegria com a Quadrilha Asa Branca. Para encerrar o Arraiá Junino 2026 em altíssimo astral, às 17h acontece transmissão ao vivo do jogo do Brasil contra a Noruega, direto de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O Cemear fica na rua Abílio Ramos, 122, no Macedo – Guarulhos/SP.