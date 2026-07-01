2º MigraAção acontece no próximo sábado em Guarulhos com uma série de serviços gratuitos

A segunda edição do MigraAção acontecerá neste sábado, dia 4, das 11h às 12h30, na EPG Herbert de Souza – Betinho, localizada na rua da Creche, 97, no Jardim Guaracy. O objetivo do encontro é promover um diálogo sobre a realidade e os desafios para se obter um trabalho digno para mulheres e migrantes refugiadas e oferecer uma série de serviços gratuitos. O evento conta com o apoio da Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos.

Entre os serviços confirmados para o 2º MigraAção estão o atendimento da van do Cadastro Único (CadÚnico) da Assistência Social, intermediação de vagas de emprego, orientações referentes à Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), divulgação dos cursos de qualificação profissional disponíveis, bem como atendimento para formalização e abertura de microempreendedor individual (MEI), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Guarulhos.

Haverá ainda a distribuição de 700 mudas de plantas pela Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, atendimento e orientações de serviços do Procon Guarulhos, realização de cem testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites e a distribuição de cem autotestes pela Secretaria da Saúde. Por fim, o instituto Embelleze vai disponibilizar cortes de cabelo feminino e masculino e de barba.

“O MigraAção representa um espaço de escuta, troca e fortalecimento coletivo para dialogarmos sobre os desafios enfrentados por mulheres imigrantes e refugiadas no acesso a trabalho digno, direitos trabalhistas e oportunidades no Brasil”, explica o prefeito Lucas Sanches.

O evento conta com o apoio do Centro da Mulher Imigrante e Refugiada (Cemir), instituição que atua no combate à discriminação e à violência contra mulheres imigrantes e refugiadas com o objetivo de promover o empoderamento feminino e a resistência às violências de gênero.

Arte: Divulgação/PMG

01/07/2026