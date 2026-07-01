Últimos dias para se inscrever nos cursos gratuitos de música do Conservatório Municipal de Artes

Quem sonha em estudar música de forma gratuita e com formação profissionalizante ainda tem tempo para garantir sua participação no processo seletivo do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de julho e devem ser realizadas gratuitamente pelo formulário eletrônico disponível no link https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/processo-seletivo-para-cursos-gr.

Promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo, o processo seletivo oferece vagas para os cursos de bandolim, canto coral, canto popular, cavaco, eufônio, trombone, tuba e violão 7 cordas, contemplando diferentes estilos e interesses musicais.

Entre os destaques desta edição está a oferta inédita dos cursos de canto popular, bandolim, cavaco e violão 7 cordas, ampliando as oportunidades de acesso à formação musical e diversificando as opções disponíveis para a população.

Formação gratuita e profissionalizante

O Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos oferece um curso profissionalizante estruturado em três módulos: básico, intermediário e avançado, com duração total de seis anos. Ao longo da formação, os alunos participam de aulas teóricas e práticas, desenvolvendo conhecimentos técnicos, artísticos e de repertório em um ambiente voltado à excelência no ensino da música.

As aulas acontecem no prédio do Conservatório, no Centro, e representam uma oportunidade para quem deseja iniciar uma trajetória na música com ensino público e gratuito.

Quem pode participar?

As vagas são destinadas a candidatos que atendam à idade mínima exigida para cada modalidade e sejam aprovados nas duas etapas do processo seletivo.

A idade mínima é de 10 anos para canto popular; 12 anos para bandolim, cavaco e violão 7 cordas; 13 anos para eufônio, trombone e tuba, e 18 anos para canto coral.

Provas

Após o encerramento das inscrições, os locais de prova serão divulgados em 14 de julho. A primeira fase acontece entre os dias 20 e 24 de julho, com divulgação dos resultados em 28 de julho. A segunda fase terá início em 3 de agosto, e o resultado está previsto para 12 de agosto.

Serviço

Processo seletivo – Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos

Inscrições: até 10 de julho

Local das aulas: Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos

Endereço: rua Ipê, nº 71 – Centro

Classificação etária: idade mínima por modalidade (canto popular: 10 anos; bandolim, cavaco e violão 7 cordas: 12 anos; eufônio, trombone e tuba: 13 anos; canto coral: 18 anos)

Inscrição: gratuita, pelo formulário https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/processo-seletivo-para-cursos-gr

Informações: (11) 2087-7440

E-mail: [email protected]

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos