Prefeitura implanta 60 novos pontos de iluminação na Ciclovento

A Prefeitura de Guarulhos iniciou, na segunda-feira (29), a implantação de 60 novos pontos de iluminação em 3 km da Ciclovento, ciclovia localizada às margens da rodovia Ayrton Senna, no trecho que compreende o município. A instalação das luminárias é promovida pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Iluminação Pública.

O prefeito Lucas Sanches esteve no local para acompanhar o início dos trabalhos. “A nova iluminação chega para dar segurança, sobretudo à noite, para quem vem andar de bicicleta ou correr. Haverá um trecho que não contará com o benefício, pois não está mais sob a responsabilidade de Guarulhos”, disse o chefe do Executivo.

A instalação dos pontos de iluminação atende às solicitações de usuários – ciclistas e corredores – e será entregue ainda esta semana. Além das luminárias, a Prefeitura de Guarulhos, em tratativas com o Governo do Estado, conseguiu viabilizar a realização do serviço de roçagem do mato alto na região.

Até o momento, a administração municipal já implantou mais de 400 pontos de iluminação. Todas as luminárias possuem lâmpadas de LED, consideradas mais eficientes, econômicas e capazes de proporcionar mais segurança à população.

Sobre a Ciclovento

A Ciclovento, também conhecida como Ciclovia Ayrton Senna, possui 15 km de extensão, é uma pista exclusiva e muito utilizada por ciclistas e corredores. Ela está localizada ao lado da Rodovia Ayrton Senna, entre os municípios de Guarulhos e São Paulo, próxima ao Parque Ecológico do Tietê.

Programa Cidade Iluminada

O programa Cidade Iluminada conta com um Centro de Controle Operacional instalado na sede da SAR, na Vila Progresso. No local, é feito o monitoramento de todo o parque de iluminação pública, permitindo identificar imediatamente quando uma lâmpada necessita de manutenção.

Central

Os munícipes que desejarem solicitar reparos na iluminação pública de Guarulhos podem acionar a central de atendimento, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, pelo telefone 0800-580-2697.