Homenagens aos servidores marcam encerramento de curso de orientação para aposentadoria

Decorado com bandeirinhas coloridas, painéis juninos e mesa de quitutes, nesta terça-feira (30), o auditório do Centro Municipal de Educação Adamastor foi palco do encerramento do curso do Programa de Preparação para Aposentadoria e Desligamento, o Prepara, que contemplou 80 servidores em duas turmas (manhã e tarde). Após quatro meses de encontros semanais, a última aula foi marcada por homenagens aos servidores com mais tempo de casa e aos mais experientes que receberam mimos e certificados.

Coordenada pela Escola de Administração Pública (Esap) de Guarulhos, integrante do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGDP) da Secretaria de Gestão, a iniciativa visa a orientar os funcionários municipais que estão próximos da aposentadoria sobre essa nova fase que surgirá com o fim da carreira na administração pública, estimular sobre o planejamento de novos projetos de vida, reduzir decisões precipitadas e esclarecer sobre direitos sociais, de cidadania e previdenciários.

Com 35 anos de serviços prestados à Prefeitura, o agente de administração Daniel Fernandes da Silva, de 62 anos, pretende se aposentar após ter passado 21 anos na Secretaria de Saúde, outros seis na Educação e há oito anos atuando na Delegacia Seccional. Ele faz planos de comprar uma casa térrea no interior e usar a bicicleta como meio de transporte, mas não pretende se desfazer do apartamento em Guarulhos. Para ele, a melhor fase da vida foram os 35 anos na Prefeitura prestando serviços à sociedade.

Sobre o curso, o agente de administração avalia que as aulas apontam novos caminhos e proporcionam a segurança necessária para avaliar e tomar a decisão de se aposentar. Elogiou o Prepara por se preocupar com a vida pós-laboral como pessoas e não como um código funcional a mais, bem como proporcionar a interação com os outros participantes que desenvolvem funções diferentes, o que e enriquecedor.

Por sua vez, a professora da rede municipal Margarida Batista, de 74 anos, será compulsoriamente desligada do serviço público em março, quando completará 75 anos. Ela ama o que faz e sentia muita angústia em saber que um dia iria cruzar o portão da escola para nunca mais voltar. No entanto, a perspectiva dessa mudança não é mais tão dolorosa porque o Prepara mudou o seu pensar e que planeja aprender a nadar porque se encanta em ver os netos nadando e competindo.

Prepara

O Prepara é desenvolvido em 16 aulas presenciais ministradas por voluntários e pela equipe técnica da Prefeitura. Entre os assuntos abordados nos encontros estão saúde emocional e social, família, qualidade de vida, envelhecimento, tecnologia, novas formas de viver, saúde financeira, empreendedorismo, dúvidas previdenciárias, entre outros assuntos, os quais afetam ou contribuem com o cotidiano de quem vai se aposentar.

Para a coordenadora da Esap, Renata Grota, a aposentadoria não significa o fim de uma carreira, mas é o começo da liberdade do servidor para desenvolver um novo capítulo em sua história. O evento contou com a presença do chefe de gabinete da Secretaria de Gestão, Evandro Malecka.