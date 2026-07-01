Festa Junina marca confraternização para assistidas da Casa da Mulher Haroldo Veloso

Um público feminino de mais de 50 assistidas pela Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso participou, na tarde desta terça-feira (30), do arraial junino de confraternização promovido pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. A proposta da iniciativa foi promover a socialização, o acolhimento, o bem-estar, a qualidade de vida, além de divertimento e descontração às participantes.

Decorado com bandeirinhas sertanejas, o espaço ofereceu pratos típicos, como pipoca, cachorro-quente e canjica, entre outros quitutes às participantes que, ao som de músicas sertanejas, se animaram para dançar. Além disso, o evento contou com a participação da subsecretária Vanessa de Jesus que, ao violão, tocou canções populares, sendo acompanhada pelos presentes em um coral uníssono.

Trajando camisa xadrez e chapéu caipira, Mônica Alves da Silva, de 51 anos, frequenta o equipamento municipal onde já realizou diversos cursos. Ela veio a caráter e se divertiu por conhecer muita gente na Casa da Mulher. Moradora do bairro Cidade Seródio, Mônica é solteira e se dedica ao cuidado da mãe de 90 anos.

Aposentada como merendeira após 29 anos na Prefeitura de Guarulhos, Edna Morena Mena, de 81 anos, é viúva, tem uma filha, seis netos e quatro bisnetos, mas mora sozinha. Ela se sente bem no convívio que a Casa da Mulher oferece, abrindo a possibilidade de conversar com as outras mulheres. Elogia as funcionárias pelo bom tratamento que recebe.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.