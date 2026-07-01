Adamastor oferece mostra de teatro infantil, jovem e adulto com recorte de vivências dos participantes

O Centro Municipal de Educação Adamastor realiza uma mostra de teatro, na segunda-feira, dia 6, iniciativa da Secretaria de Educação com as experiências e aprendizagens de crianças, jovens e adultos participantes dos cursos de Teatro e Contação de Histórias do espaço durante o primeiro semestre, com montagens realizadas a partir de inúmeras vivências. A programação é gratuita e livre para toda a família.
Sob coordenação da professora Lindy Barbosa, a mostra tem como objetivo evidenciar a linguagem teatral, fundamental para o desenvolvimento integral do ser humano. As montagens são resultado de pesquisas e de estudos de obras de autores brasileiros e estrangeiros que, por meio da linguagem artística, trazem aspectos históricos e linguísticos.
A mostra de teatro também se caracteriza como um momento de formação de público, trabalho de fortalecimento da cultura teatral que começa com os cursistas em sala de aula e reverbera para outros públicos, expandindo os olhares de familiares e munícipes.
Confira a programação
Dia 6, segunda-feira
14h às 17h30
“Contadores de histórias” – Contos diversos Andersen e Perrault
Teatro Infantil
Podcast encenado – “O Rapto das Cebolinhas”, de Maria Clara Machado
Teatro Infanto-juvenil
“Pluft – O Fantasminha”, de Maria Clara Machado
17h às 19h
Teatro Jovem
“Romeu e Julieta”, adaptação de William Shakespeare
Teatro Adulto
Cenas da peça “Gota D’Água”, de Chico Buarque de Holanda
O CME Adamastor fica na Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo