Adamastor oferece mostra de teatro infantil, jovem e adulto com recorte de vivências dos participantes

O Centro Municipal de Educação Adamastor realiza uma mostra de teatro, na segunda-feira, dia 6, iniciativa da Secretaria de Educação com as experiências e aprendizagens de crianças, jovens e adultos participantes dos cursos de Teatro e Contação de Histórias do espaço durante o primeiro semestre, com montagens realizadas a partir de inúmeras vivências. A programação é gratuita e livre para toda a família.

Sob coordenação da professora Lindy Barbosa, a mostra tem como objetivo evidenciar a linguagem teatral, fundamental para o desenvolvimento integral do ser humano. As montagens são resultado de pesquisas e de estudos de obras de autores brasileiros e estrangeiros que, por meio da linguagem artística, trazem aspectos históricos e linguísticos.

A mostra de teatro também se caracteriza como um momento de formação de público, trabalho de fortalecimento da cultura teatral que começa com os cursistas em sala de aula e reverbera para outros públicos, expandindo os olhares de familiares e munícipes.

Confira a programação

Dia 6, segunda-feira

14h às 17h30

“Contadores de histórias” – Contos diversos Andersen e Perrault

Teatro Infantil

Podcast encenado – “O Rapto das Cebolinhas”, de Maria Clara Machado

Teatro Infanto-juvenil

“Pluft – O Fantasminha”, de Maria Clara Machado

17h às 19h

Teatro Jovem

“Romeu e Julieta”, adaptação de William Shakespeare

Teatro Adulto

Cenas da peça “Gota D’Água”, de Chico Buarque de Holanda

O CME Adamastor fica na Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo