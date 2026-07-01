Formação para empreendedoras negras está com inscrições abertas

Com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), acontece nos próximos dias 21, 22 e 23 o projeto Acelera Negas, cuja finalidade é impulsionar o empreendedorismo entre mulheres negras, visando a ampliar sua participação nos negócios e a romper barreiras raciais e de gênero que historicamente excluem este público do mercado.

A formação é uma iniciativa do Negas Negócios, projeto criado pelo portal de mídia As Negas do Ziriguidum, canal que conta atualmente com mais de 3 milhões de seguidores, e tem o propósito de dar visibilidade a narrativas positivas e conquistas da população negra. Além da SCTI, o projeto também tem apoio do Sebrae, da OpenAI, da Kolene e da Hamburgada do Bem.

A formação acontece no Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo, e oferece 35 vagas para mulheres negras cis ou trans. O conteúdo abordará os temas condução dos módulos técnicos essenciais para a sustentabilidade do negócio; educação financeira: gestão de fluxo de caixa, precificação e separação de contas (PF/PJ) e empreendedorismo IA, além de um painel online com influenciadoras e empreendedoras de destaque nacional compartilhando cases reais com o tema “Empreendendo na Prática”.

Além da formação, as empreendedoras participantes da atividade contarão com o apoio do Instituto Negras do Ziriguidum por meio da ação Respira Ginga, voltada ao cuidado com a saúde mental. Serão oferecidos até cinco acompanhamentos individuais, limitados a um atendimento por mês, realizado mediante solicitação prévia.

A participação é gratuita e para inscrever-se é preciso acessar o link https://forms.gle/M8GmNVUnxR8hmXUb6 e preencher um formulário. Na página também há informação adicional sobre a formação, assim como o regulamento. É possível conhecer mais sobre esta e outras iniciativas voltadas às mulheres negras pelo instagram, no perfil https://www.instagram.com/asnegasdoziriguidum.

Serviço

Projeto Acelera Negas – Formação para empreendedoras negras

Local: CME Adamastor – Av. Monteiro Lobato, 734, Macedo

Data: dias 21, 22 e 23 de julho (de terça-feira a quinta-feira), das 19h às 21h30

Inscrições: https://forms.gle/M8GmNVUnxR8hmXUb6