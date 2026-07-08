Prefeitura realiza com sucesso mutirão de empregos com mais de 500 vagas para auxiliar de logística

Nesta terça-feira (7), a Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), realizou mais um mutirão de empregos no Centro Municipal de Educação Adamastor. Desta vez foram oferecidas 500 vagas para uma empresa do setor de logística.

De acordo com a SDET, a iniciativa foi um sucesso, com ampla procura pelas vagas para auxiliar de logística por diversos candidatos em busca de recolocação no mercado de trabalho.

A estrutura da ação de empregabilidade permitiu que os candidatos realizassem as entrevistas com os recrutadores no local, agilizando e facilitando o processo de contratação.

Recolocação no mercado de trabalho

A ação desenvolvida pela Prefeitura se tornou uma ótima oportunidades para candidatos que buscavam uma oportunidade de trabalho. Esse foi o caso de Sara Raquel, de 19 anos, que estava desempregada e buscava uma nova chance de voltar ao mercado. Ela destacou como o mutirão de empregos se diferencia dos demais processos seletivos, com boa infraestrutura, aumentando as possibilidades de recolocação no mercado.