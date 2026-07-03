Ação de empregabilidade ofereceu mais de 320 oportunidades de trabalho em diversas áreas

A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), realizou uma ação de empregabilidade nesta sexta-feira (3), com mais de 320 vagas em diversas áreas, no Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo.

Durante o evento, a empresa do Grupo Chama realizou um processo seletivo com vagas de trabalho para a nova unidade que será inaugurada no mesmo bairro da ação. Os cargos disponíveis são para operador de caixa, repositor (a) mercearia, auxiliar de serviços gerais, fiscal de frente de caixa, entre outros.

Na oportunidade, os candidatos realizaram entrevista com recrutadores da empresa no local, otimizando o processo seletivo.

Para o psicólogo Rildo Rocha, para um candidato se destacar neste ou em qualquer outro processo seletivo, deve estudar detalhes da vaga e da empresa que pretende se candidatar para verificar se o seu perfil profissional se alinha às expectativas das vagas que estão sendo ofertadas, além de estar com todos os documentos solicitados durante o processo seletivo.