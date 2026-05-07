Expo Empregabilidade prossegue com 700 vagas em logística nesta sexta

No último dia do Expo Empregabilidade, nesta sexta-feira (8), a empresa Riachuelo estará presente para selecionar candidatos para 700 vagas na área de logística. Os interessados devem comparecer, a partir das 9h, no Centro Municipal de Educação Adamastor, com RG, CPF e currículo atualizado.

Nesta quinta-feira (7), foram disponibilizadas 250 vagas de emprego em serviços aeroportuários. No total são ofertadas cerca de duas mil oportunidades de trabalho em empresas parceiras. Para otimizar o processo, os candidatos pré-selecionados têm a oportunidade de realizar entrevistas com os recrutadores no local.

A Expo Empregabilidade é uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), com participação da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, que mantém equipe no local levando informações sobre violência contra a mulher, serviços entre outros assuntos, por meio da campanha Mãos Protetoras.

Serviço:

Expo Empregabilidade

Local: Centro Municipal de Educação Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

Último dia: sexta-feira, dia 8

Inscrição antecipada pelo link https://trabalho.guarulhos.sp.gov.br/login.php

Observação: haverá cadastramento durante o evento