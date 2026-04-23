Mutirão de empregos 50 + atrai grande público em busca de recolocação no mercado de trabalho

O Mutirão de Empregos 50 + realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), nesta quinta-feira (23), reuniu centenas de candidatos com 50 anos de idade ou mais, em busca de recolocação profissional.

Com apoio de empresas da região, o evento disponibilizou 500 oportunidades de trabalho para os cargos auxiliar de serviços de aeroporto, cozinheiro geral, ajudante de farmácia, eletricista, encanador, manobrista, confeiteiro, padeiro, operador de caixa, entre outros.

A estrutura do encontro permitiu que os candidatos realizassem entrevistas com os recrutadores, agilizando e facilitando o processo de contratação.

Serviços oferecidos

Além da oportunidade de se candidatar às vagas, durante a ação de empregabilidade os candidatos também aproveitaram para receber orientações relacionadas ao INSS, uma vez que a equipe do Programa de Educação Previdenciária (PEP), esteve à disposição para tirar dúvidas sobre direitos, benefícios e serviços disponíveis. promovendo acesso à informação e fortalecendo a proteção social do público com 50 anos ou mais.

Os munícipes também puderam receber orientações para abertura de MEI e solicitar empréstimos através do Banco do Povo.

Novas oportunidades no mercado de trabalho

Para muitos candidatos o Mutirão de Empregos 50 + foi uma oportunidade de conseguir se recolocar no mercado de trabalho, como é o caso de Regiane Luciano Betos, 56 anos de idade, que busca uma oportunidade de trabalho no formato CLT, mas encontra grandes dificuldades de se recolocar no mercado devido à idade. Para ela, esta ação de empregabilidade se diferencia das demais devido à faixa etária, sendo uma oportunidade de concorrer a vagas de trabalho para o público com mais de 50 anos.

Já para Vera Lucia Gomes, 72 anos de idade, além da questão financeira, a oportunidade de conquistar uma vaga de emprego representa dignidade e autonomia, pois contribui para a sua independência.

Dicas para candidatos

Para Monalisa Felix, analista de RH de uma das empresas que participaram do evento, as principais habilidades que destacam um candidato durante um processo seletivo é mostrar comprometimento, interesse pelas etapas do processo seletivo e sempre manter o currículo atualizado.