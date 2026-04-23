Guarulhos adere a programa nacional e inicia capacitação para gestão de custos na saúde

Desde quarta-feira (22), gestores, chefias e técnicos da Secretaria da Saúde participam de uma capacitação promovida pelo Ministério da Saúde, após a adesão do município ao Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC), formalizada no fim do ano passado. A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre os custos dos serviços no Sistema Único de Saúde (SUS) e apoiar a organização e o uso mais eficiente dos recursos públicos.

Realizada no auditório da Secretaria de Finanças, a capacitação é dividida em duas etapas. Nesta primeira fase, que segue até sexta-feira (24), os participantes acompanham o curso de Introdução à Gestão de Custos, com conteúdos voltados aos conceitos básicos e à metodologia de coleta de dados. Em um segundo momento, será oferecido treinamento específico para a utilização do ApuraSUS no dia a dia das unidades.

Na prática, o ApuraSUS, sistema online disponível para entes que aderiram ao PNGC, permite que as unidades de saúde entendam quanto custa cada serviço oferecido, como consultas, exames e atendimentos de urgência. Com essas informações, é possível planejar melhor os gastos, identificar oportunidades de melhoria e qualificar a gestão dos serviços.

Entre as utilidades da ferramenta está a flexibilidade para atender unidades com diferentes perfis, permitindo a adaptação conforme o porte, a estrutura e o tipo de atendimento. O sistema pode ser aplicado em hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs), unidades básicas de saúde (UBSs), policlínicas e hemocentros.

Para a fase inicial do projeto, a Secretaria da Saúde selecionou 21 unidades da rede municipal, entre UPAs, prontos atendimentos, centros de Atenção Psicossocial (Caps), centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e UBSs. A proposta é ampliar gradualmente o uso da ferramenta para todas as unidades do município, que somam mais de cem.

Entre os resultados esperados estão o detalhamento do custo mensal das unidades e de setores específicos, como UTI, centro obstétrico e laboratórios, além do cálculo de custos médios por atendimento, como paciente/dia, partos e exames. Esses dados contribuem para decisões mais precisas na organização dos serviços.

Durante o curso, ministrado por técnicos do Ministério da Saúde, os participantes também trocam experiências e discutem formas de aplicar o conteúdo na rotina das unidades.