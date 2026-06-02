Prefeitura informa sobre o funcionamento dos serviços municipais no feriado de Corpus Christi

A Prefeitura de Guarulhos informou como será o funcionamento dos serviços públicos municipais durante o feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (4), e o ponto facultativo na sexta-feira (5). Durante o período, diversos órgãos administrativos terão as atividades suspensas, enquanto os serviços considerados essenciais seguirão operando em regime de plantão para garantir o atendimento à população. O esquema especial também se estende ao fim de semana, com horários diferenciados em alguns equipamentos públicos.

Na área da saúde, hospitais municipais, UPAs e prontos-atendimentos funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) permanecerão fechados durante o feriado prolongado. Escolas, creches, unidades da Rede Fácil, bibliotecas e o Procon também não terão expediente. Por outro lado, espaços de lazer e cultura, como os CEUs, parques municipais, o Zoológico de Guarulhos, o Adamastor e alguns centros de leitura, terão funcionamento em datas específicas para atender os visitantes.

Os serviços de limpeza urbana terão funcionamento quase normal. A coleta de lixo domiciliar e a coleta seletiva ocorrerão normalmente entre quinta-feira e sábado, sem operação apenas no domingo. As feiras livres funcionarão normalmente durante todos os dias, enquanto as feiras orgânicas ocorrerão apenas no sábado. Dez Ecopontos Joga-Tralha estarão abertos durante todo o período para recebimento de materiais descartáveis. A Zona Azul será liberada na quinta-feira e no domingo, voltando à cobrança normal na sexta-feira e no sábado. A orientação da Prefeitura é que os moradores consultem a programação antes de se deslocarem para evitar transtornos durante o feriado prolongado.