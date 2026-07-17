Prefeitura promove limpeza de bocas de lobo e poços de visita em vias da região do Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu, nesta sexta-feira (17), a limpeza e a desobstrução de uma série de bocas de lobo e poços de visita localizados na região do Pimentas. A ação foi coordenada pela Regional Pimentas.

A limpeza foi realizada em equipamentos que integram o sistema de drenagem da viela do Recanto (Jardim Santa Maria), da rua Joaquim Moreira (Parque São Miguel), da Rua José Miguel Ackel (Parque São Miguel), da rua dos Vigilantes (Jardim Guaracy) e da rua Cacique (Jardim Guaracy).

A desobstrução foi realizada manualmente pelas equipes e também com o auxílio do caminhão hidrojato, que utiliza água sob pressão para remover os detritos das bocas de lobo.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça seu compromisso com a realização do desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos nas vias da cidade durante o período chuvoso.