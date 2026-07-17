Jardim Acácio ganha mais cem mudas de árvores nativas da Mata Atlântica

A Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade de Guarulhos plantou, na última quinta-feira (16), cem mudas na EPG Jean Piaget, no Jardim Acácio, graças a uma parceria entre a municipalidade, a ONG Reviva Planet Green e a empresa Cummins do Brasil. Com mais essa ação, a secretária já plantou, em 2026, 1.592 mudas.

Os educadores ambientais da secretaria orientaram os voluntários da comunidade local que realizaram o plantio sobre a maneira correta de manusear as espécies escolhidas. Jenipapo, ingá, pitanga, grumixama, uvaia, araçá e ipês foram algumas das mudas escolhidas para o espaço.

Além disso, também foi abordada a importância das árvores em áreas urbanas, já que no local existe um córrego e as árvores ali plantadas, quando adultas, vão ajudar no combate a saturação do canal, uma vez que a copa de uma árvore é capaz de reter cerca de 20% de água das chuvas. A arborização também reduz a temperatura ambiente e a poluição sonora e melhoram consideravelmente a qualidade do ar, através do resgate de gás carbônico da atmosfera.