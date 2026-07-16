Varal Solidário entrega três mil peças de roupas no Jardim Maria Alice

Na última quarta-feira (15), o Varal Solidário atendeu a população do Jardim Maria Alice e entregou três mil peças entre roupas, meias e cobertores às pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos percorre os bairros com uma espécie de loja com itens para doação, onde cada participante pode escolher até 10 peças.

Ao chegar à Quadra do Alaydão, onde aconteceu o evento, as mais de 220 famílias atendidas encontraram diversas araras com roupas disponíveis e mesas com calçados onde podiam selecionar peças de sua preferência.

De acordo com a primeira-dama e presidente do equipamento, Caroline Sanches, o propósito é muito mais do que uma simples doação, mas também trabalhar a autonomia, singularidade e personalidade de cada um que passa pelo projeto. “Poder receber e usar algo que você gosta, que você mesmo escolheu e que se encaixa com a sua necessidade é importante também”, ressaltou.

Mais de 40 mil peças doadas em um ano

O aniversário de um ano do Varal Solidário aconteceu no último dia 25 de junho e celebrou a marca de mais de 40 mil peças doadas para cerca de quatro mil pessoas.

Bairros como Vila São Rafael, Cidade Satélite, Bonsucesso, Recreio São Jorge, Parque Residencial Bambi, Jardim Bela Vista, Jardim Maria Alice e Ponte Alta foram atendidos nesse período e a ideia é continuar levando a ação para todas as regiões de Guarulhos.

Próxima edição

O Varal Solidário desembarca no CEU Ponte Alta no próximo dia 29 de julho, a partir das 11h.