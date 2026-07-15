Pré-candidato à presidência, Romeu Zema participa de coletiva e encontro com empresários em Guarulhos

Jennifer Ferreira

O pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve em Guarulhos nesta quarta (15), onde participou de um encontro com empresários e concedeu entrevista coletiva no Parque Cecap. Durante a agenda, Zema abordou temas como economia, cenário político, estratégia para a campanha presidencial e apresentou um balanço da gestão que comandou em Minas Gerais.

Questionado sobre como pretende conquistar o eleitorado nas eleições de 2026, Zema afirmou que, neste momento, a população está mais preocupada com a situação financeira do que com a disputa política. Segundo ele, o interesse pela campanha deve crescer apenas no período eleitoral.

“Ninguém está preocupado com política, mas com suas dívidas. O brasileiro só vai sintonizar com a política quando começarem os debates.”

O pré-candidato também destacou que pretende percorrer o país para apresentar suas propostas e diferenciar sua candidatura dos demais concorrentes. Ao falar sobre sua trajetória, afirmou que sua experiência no setor privado e à frente do governo mineiro será um dos principais argumentos durante a campanha.

“O que eu vou fazer para superar os outros candidatos é rodar o Brasil. Sou um candidato do setor privado, gerei um milhão de empregos em Minas Gerais e vou fazer muito mais.”

Em outro momento da coletiva, Zema respondeu sobre a avaliação que faz de sua administração em Minas Gerais e como pretende apresentar esse trabalho aos brasileiros. Segundo ele, seu governo adotou uma forma diferente de administrar o estado.

“O que queremos mostrar ao Brasil é que, lá em Minas Gerais, nós fizemos uma política diferente.”

Ao comentar o cenário político mineiro, o ex-governador afirmou que seu grupo trabalha para manter um projeto de centro-direita no comando do estado. Ele disse apoiar a eleição de um sucessor alinhado às diretrizes de sua gestão e declarou que acredita que o Partido dos Trabalhadores (PT) não voltará a governar Minas Gerais.

Durante a entrevista, Zema também fez elogios a Guarulhos ao ser questionado sobre sua impressão da cidade. O pré-candidato classificou o município como uma das mais importantes do país, destacando sua relevância econômica e logística.

“Guarulhos é uma das principais cidades, não apenas de São Paulo, mas do Brasil. Tem o aeroporto mais movimentado, talvez até da América Latina, e um peso enorme em todos os sentidos: econômico, logístico e de desenvolvimento.”

Encerrando a coletiva, Romeu Zema voltou a afirmar que pretende intensificar sua presença nos estados brasileiros ao longo da pré-campanha e criticou adversários ao destacar sua trajetória fora da política tradicional.

“Conheço o Brasil. Não fiquei dentro de gabinete ganhando salário alto do jeito que os outros concorrentes fizeram.”

A visita a Guarulhos faz parte da agenda nacional do pré-candidato, que tem percorrido diferentes regiões do país em encontros com empresários, lideranças políticas e representantes da sociedade civil para apresentar suas propostas e ampliar sua articulação visando a disputa pela Presidência da República em 2026.