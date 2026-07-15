Vila Nova Cumbica e região recebem ação social com serviços gratuitos no dia 1º de agosto

No primeiro sábado do mês de agosto, dia 1º, a Vila Nova Cumbica receberá o Guarulhos Cidadania, ação social que aproxima a população dos serviços públicos aos finais de semana. Das 9h às 15h, na ACM Uirapuru, o público terá à disposição uma extensa lista de serviços gratuitos com foco em assistência social, direitos e lazer em um só lugar.

A edição contará com orientações de diversas secretarias da Prefeitura de Guarulhos e instituições parceiras, atendimento social e jurídico, inscrições em vagas de emprego, atualização do cadastro para programas sociais e orientações sobre benefícios, atendimento de saúde básica, ações de beleza e bem-estar, distribuição de roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade, através do Varal Solidário, e outras atividades.

O Guarulhos Cidadania é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil. Esta edição tem apoio das unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Cumbica, Cidade Satélite e Presidente Dutra; da Central do CadÚnico; Fundo Social de Solidariedade; Procon; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Guarulhos); Defensoria Pública; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude (Asbrad).

Serviço

Guarulhos Cidadania

Dia 1º de agosto – sábado, das 9h às 15h

ACM Uirapuru – rua Crato, 197 – Vila Nova Cumbica