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Prefeitura convida para plantio de 100 árvores nativas da Mata Atlântica no Jardim Acácio

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação/PMG

Nesta quinta-feira (16), a partir das 9h, a Escola da Prefeitura de Guarulhos Jean Piaget, no Jardim Acácio, vai receber o plantio de 100 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. A ação promovida pela Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS) será realizada com a participação voluntária de funcionários da empresa Cummins do Brasil.

A atividade é aberta a pessoas da comunidade que também queiram ajudar voluntariamente. Para isso, basta chegar ao local no horário indicado. Os participantes vão ter a oportunidade de aprender sobre técnicas de plantio, cultivo e a importância da arborização urbana.

As espécies escolhidas para o local são jenipapo, ingá, pitanga, grumixama, uvaia, araçá e ipês. Somente no primeiro semestre deste ano, a Prefeitura já plantou 1.492 mudas em diversas regiões da cidade.

Doação de mudas

Além das mudas de árvores para plantio, a SVCS também as produz para doação nas estufas do Horto Florestal de Guarulhos, a partir de sementes coletadas na cidade.

As mudas podem ser retiradas gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, no Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali (avenida Papa João XXIII, 219 – Parque Renato Maia, ao lado do Bosque Maia), e também no Zoológico Municipal (avenida Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França), de terça a sexta-feira, das 9h às 15h30. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 2475-9858.

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