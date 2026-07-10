Férias escolares fazem disparar casos de pipas na rede elétrica em Guarulhos; mais de 246 mil imóveis já foram afetados

Com a chegada das férias escolares e as condições típicas do inverno, como tempo seco e ventos mais frequentes, a prática de soltar pipas volta a ganhar força em Guarulhos. No entanto, a brincadeira pode representar um risco à segurança da população quando realizada próxima à rede elétrica. Dados divulgados pela EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia no município, mostram que os meses de junho, julho e agosto concentram uma parcela significativa das ocorrências envolvendo pipas presas na fiação.

De acordo com o levantamento, entre os anos de 2022 e 2025 foram registradas 2.936 ocorrências desse tipo apenas durante o período de inverno, número que representa cerca de 31% de todos os atendimentos relacionados ao problema nos últimos quatro anos. Como consequência, aproximadamente 246,5 mil unidades consumidoras — entre residências, comércios e indústrias — tiveram o fornecimento de energia interrompido em algum momento devido aos danos provocados pelas pipas na rede de distribuição.

Entre os meses analisados, julho lidera o ranking de ocorrências. O período coincide com as férias escolares, quando crianças e adolescentes passam mais tempo ao ar livre e a prática de soltar pipas se intensifica. Somente nesse mês, a EDP contabilizou 1.014 registros entre 2022 e 2025, evidenciando a necessidade de reforçar as orientações de segurança para evitar acidentes e prejuízos à população.

Segundo a concessionária, embora parte das interrupções seja minimizada por meio do Centro de Operação Integrado (COI), que realiza manobras automáticas para restabelecer o fornecimento de energia em alguns trechos da rede, muitas situações exigem a atuação direta das equipes técnicas. Nesses casos, os profissionais precisam remover as pipas presas nos cabos, reparar possíveis danos na infraestrutura elétrica e garantir que a rede volte a operar com segurança, o que pode prolongar o tempo de interrupção do serviço.

Além dos transtornos causados pelas quedas de energia, a EDP alerta para o risco de acidentes graves. Tentar retirar pipas presas na rede elétrica, utilizar cerol ou linha chilena e empinar pipas em locais próximos a postes, transformadores e cabos de energia são práticas que colocam vidas em perigo e podem provocar choques elétricos, curtos-circuitos e até incêndios.

Como forma de conscientizar a população, a concessionária mantém ações educativas em Guarulhos por meio dos projetos Van da Boa Energia e Agentes da Boa Energia, que promovem atividades e orientações sobre o uso seguro da energia elétrica em escolas, comunidades e eventos. O objetivo é incentivar a diversão de forma responsável, reforçando que pipas devem ser empinadas apenas em locais abertos, afastados da rede elétrica e de vias com grande circulação de veículos.

Em casos de pipas enroscadas na fiação ou qualquer situação que represente risco envolvendo a rede elétrica, a recomendação é não tentar fazer a remoção por conta própria. A orientação da EDP é manter distância do local e comunicar imediatamente a concessionária por meio de seus canais oficiais de atendimento, permitindo que equipes especializadas realizem o serviço com segurança.