Guarulhos realiza vacinação casa a casa contra o sarampo e aplica mais de 300 doses em moradores da Vila Galvão

A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta quarta-feira (8) uma ação de varredura vacinal contra o sarampo na Vila Galvão como reforço às medidas de controle da doença adotadas após a confirmação de um caso na região próxima ao Lago dos Patos. As equipes visitaram 889 imóveis, avaliaram 1.309 pessoas e aplicaram 331 doses da vacina.

Com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão e proteger a população, a Vigilância em Saúde iniciou imediatamente, após a confirmação do caso, na semana passada, a investigação epidemiológica e as medidas de bloqueio preconizadas pelo Ministério da Saúde. A varredura vacinal realizada nesta quarta-feira (8) integra a estratégia de intensificação da vacinação no território, ampliando a proteção da população.

A mobilização contou com cerca de 60 profissionais da Secretaria da Saúde, que percorreram o bairro de casa em casa orientando os moradores, verificando a situação vacinal e aplicando as doses conforme a necessidade de cada pessoa. A ação também contemplou moradores de dois condomínios, graças a uma parceria com os síndicos. Foram percorridos trechos das ruas Damianópolis, Flores de Goiás, Orlando Midaglia, Amazonas, Ceará, Niquelândia, São João D’Aliança, São Joaquim, São Miguel do Araguaia, Heraldo Evans, Santo Antônio e Soldado José Antônio Moreira, além das avenidas Sete de Setembro, São Bento, Francisco Conde e Timóteo Penteado.

A auxiliar Kelly Dulce Santana dos Santos Caiado, de 41 anos, aproveitou que a equipe ainda estava na região para se vacinar, após ser avisada pela empregadora, que informou que a vacinação havia sido realizada no prédio onde trabalha enquanto ela estava ausente. Kelly avaliou a iniciativa como excelente, elogiou o trabalho das equipes e afirmou que a Prefeitura não poderia ter realizado uma ação melhor.

O vírus do sarampo tem alta transmissibilidade. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa infectada pode transmitir a doença para até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. A transmissão ocorre por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

O esquema vacinal contra o sarampo prevê duas doses para crianças, aos 12 e aos 15 meses. Para pessoas de até 29 anos sem vacinação ou comprovação, são recomendadas duas doses. Já para quem tem entre 30 e 59 anos, o indicado é receber pelo menos uma dose. Neste momento, em razão do caso confirmado no município, também está sendo aplicada a dose zero, estratégia adicional de proteção destinada a crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias, antes da idade prevista no calendário vacinal.

Quem não foi encontrado no local durante a ação deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para atualizar a vacinação. Na região, a UBS Vila Galvão está preparada para atender a população