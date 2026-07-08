Jardim Ponte Alta e Jardim Fortaleza recebem o atendimento do Cata-Tralha neste final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis (móveis velhos, colchões e eletrodomésticos) passarão neste sábado (11) pelas ruas do Jardim Ponte Alta (I e II). Já no domingo (12) será a vez do Jardim Fortaleza.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Subsecretaria de Gestão de Resíduos informa que o Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Programação

Sábado – 11 de julho

Jardim Ponte Alta I

Rua Altina Alves Brogna, rua Arthur Victor Brenneisen, rua B, rua Brasilino Antônio de Oliveira, rua Cristóvão Morais da Rocha, Passagem Dois, rua Doutor Mário Romeu de Lucca, rua Edmar Bressam, rua Elisângela Alves de Souza, rua Endi Cavalcanti Martins Duarte, rua Etelvina, Passagem Ficus, avenida Florestan Fernandes, rua Geraldo Augusto, rua José Antônio dos Santos, rua José Luiz Alves de Souza, rua José Mantovani, rua José Moreira Pinto, avenida José Rangel Filho, rua João Januário de Lima, rua João Leal, travessa Leste B, viela Leste B, rua Leste C, rua A, rua Luís Carlos Werzel, rua Luíza de Ricio Avilez, rua Manuel Antonio Major, rua Maria Apparecida Barbosa Guimarães, rua Maria Quitéria de Jesus Medeiros, rua Mário Luiz Macca, rua Nair de Lourdes Camillo, rua Nathan do Nascimento Júnior, rua Nelson Aucto de Jesus, rua Nicolino Rinaldi, rua Norte A, rua Norte B, rua Odorico Nilo Menin, rua Orlando Pedroni, rua Osvaldo Avilez, rua Ovídio Camilo, rua Passagem Quatro, rua Passagem Três, viela Quirinacia, rua Ramira Rodrigues Zaccardi, rua Roberto Fucks Filho, rua Rubens Taborda, rua Salma Tacache Pirillo, rua Sebastião Vieira, Passagem Sucesso, rua Trabalhadores, Passagem Um, rua Valdomiro José Gomes, rua Walter José Rodrigues do Prado, rua Zeferino Alves de Oliveira, rua da Mina, rua do Lagoa e viela Ângelo Fernandes.

Jardim Ponte Alta II

Rua Benedito Xavier da Silva, rua Deolinda dos Anjos Antônio, rua Doze de Fevereiro, rua Izabel Camarero Losano, avenida Luiz Gonzaga do Nascimento, rua Particular, rua Raimundo Rocha de Oliveira, avenida Três, rua Adevilson Estevam dos Santos, rua Paraíba, rua Bahia, rua Pernambuco , rua Ceara , rua Piauí, rua Alagoas, rua Sergipe, rua Santana, rua São Francisco, rua Paulo Stefany, rua Ouro Preto, rua Camaca, rua Maria Padilha, rua Belo Horizonte , rua Rio Jordão e rua Adevilson Estevam dos Santos.

Jardim Santa Paula

Rua Altamiro Mathias Goes, rua Antônio Soares dos Santos, rua Dois, rua Eliane Mendes Ferreira, rua Joaquim Pedro de Oliveira, rua José Oliveira, rua Lucas Pereira de Souza, rua Maria Roza de Campos, rua Rafael da Silva Santos e rua Rodrigo Fernandes.

Anita Garibaldi

Avenida Anita Garibaldi, rua Antônio Conselheiro, rua Carlos Lamarca, rua Carlos Mariguela, rua Chico Mendes, rua Dezenove de Maio, rua Eldorado dos Carajás, rua Nossa Terra, rua Olga Benário, rua Paulo Freire, rua Terra e Liberdade, rua Zumbi dos Palmares, travessa Caio Prado Junior, travessa Elder Câmara, travessa Ernesto Cheguevara, travessa Eucalipto, travessa Girassol, travessa Ho Chi Mim, travessa Irmã Ofélia, travessa Margarida Alves, travessa Milton Santos, travessa Oziel Alves, travessa Pinheirinho e travessa Seringueira.

Domingo – 12 de julho

Jardim Fortaleza

Rua Adelaide de Brito Tavares, rua Adelina Bonomi, rua Adilson Charles dos Santos Júnior, rua Alaíde Collado Alves, rua Alberto Marqueti, rua Amadeu de Oliveira, rua Ana Maria de Jesus, rua Angelina Darca Barroso, rua Antônio Carlos de Souza Nito, rua Arthur Domingos Martins, rua Benedita Dias Rodrigues, rua Benedito Ramos de Azevedo, rua Charles Luiz Boattini, rua Clauvelino Lucas da Silva, rua Débora Vasconcelos Hatje, rua Edmundo Pereira, rua Elides Maria Calegari Jacomini, rua Elyseu Peixoto da Silva, rua Fernando Pessoa, rua Francisca Luteslinda Viana, rua Francisca Maria Vieira, rua Francisco Pereira de Lima, rua Francisco Rodrigues Mendes, rua Generosa Moreira de Almeida, rua Gilberto Ramos de Azevedo, rua Gircélio Márcio de Carvalho, rua Guenter Stahl, rua Henrique Rodrigues Peres, rua Hermínia Biaggio Santana, rua Hilário Pires de Freitas, rua Horácio de Brito, rua Hélio de Sousa, rua Inácio Amaral de Brito Júnior, rua Isabel Maria Elias, rua Ivanete de Menezes Lyra, rua Izaura Pereira do Nascimento, rua José Coutinho da Silva, rua José Kabzas, rua José Luiz Silva, rua José Tavares da Silva, rua José de Souza Mendes, rua Jovita Ana de Jesus, rua João Alves de Souza Reis Filho, praça João Clementino Grangeiro, avenida João Collado, rua João Tognarelli, rua Kazuko Fuji Shimizu, rua Luigi Magni, rua Luiz Caputo, rua Lídia Maria Trevisan, rua Lúcia Marie Matuura, rua Maeda Tokuo, rua Manoel Benevides de Almeida, rua Manoel Marques Brazão, rua Maria Carolina, rua Maria Malti Felippe, rua Maria Motta Pereira, rua Maria das Dores Martins, rua Maria de Fátima Stande, rua Medeia Escardna Mariano, rua Mário Cândido Domingues, avenida Nair de Oliveira Costa, rua Nazarena Figueiredo Costa, rua Nicolau Felippe, rua Onildes Zanzini Pereira, rua Paulo Mendes, rua Paulo Sérgio de Abreu, avenida Prefeito Antônio Pratici, rua Rafael Fantazzini Neto, rua Roberto Magalhães, rua Roberto Militão dos Santos, avenida Romeu Avilez, rua Sebastião Palmeira Júnior, rua Serafina Reizzi Martello, rua Taunai Fernando de Lima, rua Teresa Ravásio Magni, rua Tereza Jorge, rua Valdecir Manoel Ribeiro, rua Waldomiro Pereira Guimarães, rua Wanderlei Gonçalves da Rocha, rua da Paz, estrada velha de Nazaré (20 a 1600), avenida dos Evangélicos, avenida dos Oleiros e rua Ângela Biffi Beil.