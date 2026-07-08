Gestantes podem proteger bebês contra formas graves do VSR durante a gravidez

Gestantes a partir da 28ª semana de gestação que ainda não foram vacinadas contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Disponível em Guarulhos desde dezembro, o imunizante protege o recém-nascido nos primeiros seis meses de vida, por meio da vacinação da gestante durante a gravidez, contra formas graves de doenças do trato respiratório inferior causadas pelo VSR.

Com a chegada do inverno e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a vacinação torna-se ainda mais importante. O VSR é o principal causador de bronquiolite em crianças menores de dois anos e está entre as principais causas de pneumonia nesta faixa etária, sendo responsável por grande parte das internações de bebês, especialmente nos primeiros seis meses de vida.

A vacina estimula a produção de anticorpos na gestante, que são transferidos ao bebê pela placenta durante a gravidez. Dessa forma, o recém-nascido já nasce protegido justamente no período em que é mais vulnerável às complicações da doença e ainda não possui imunidade própria suficiente para enfrentar o vírus.

O imunizante é aplicado em dose única a cada gestação e está disponível gratuitamente em todas as UBS para gestantes a partir da 28ª semana, sem restrição de idade materna. Para receber a vacina basta apresentar documento de identificação e um comprovante da idade gestacional, como o cartão da gestante, cartão do pré-natal, exames ou relatório médico.

Não existe tratamento antiviral específico para o VSR em bebês. Quando a infecção evolui para formas graves, o tratamento é baseado em medidas de suporte, podendo exigir internação hospitalar e, em alguns casos, cuidados intensivos. Por isso, a prevenção por meio da vacinação da gestante é considerada uma das principais estratégias para reduzir casos graves, internações e óbitos relacionados ao vírus.

Além da vacina contra o VSR, as gestantes também devem manter em dia as vacinas recomendadas durante o pré-natal, como influenza e covid-19, contribuindo para a proteção da mãe e do bebê contra doenças respiratórias.

Serviço

Os endereços das UBSs estão disponíveis no site da Prefeitura de Guarulhos: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.