Guarulhos capacita profissionais para novos testes rápidos para pacientes com HIV

A Secretaria da Saúde de Guarulhos deu um passo estratégico na consolidação do Circuito Rápido da Doença Avançada pelo HIV. Na sexta-feira (8), o Departamento de Vigilância em Saúde realizou uma capacitação técnica para a implementação dos testes rápidos LF-LAM (tuberculose) e LF-CrAg (criptococose), ferramentas cruciais para reduzir a mortalidade por infecções oportunistas.

Os novos testes são voltados especificamente para pessoas que vivem com HIV que apresentam imunossupressão grave (contagem de CD4 inferior a 200 células/mm³) ou que estejam gravemente enfermas. A tecnologia permite o rastreio imediato de doenças de alta letalidade, como a tuberculose e a meningite criptocócica, garantindo que o tratamento comece rapidamente.

O treinamento, organizado pelo Programa IST/Aids e Hepatites Virais em parceria com o Laboratório de Saúde Pública, reuniu 12 profissionais estrategicamente selecionados. O grupo incluiu representantes de serviços especializados em HIV/Aids de hospitais públicos municipais, de equipes de Vigilância Epidemiológica, do Departamento de Urgência e da Atenção Hospitalar.

Com a chegada dos insumos e a qualificação das equipes, Guarulhos amplia o acesso ao diagnóstico diretamente no ponto de atenção. A iniciativa foca no fortalecimento da linha de cuidado da doença avançada, visando não apenas a salvar vidas por meio da intervenção precoce, mas também a garantir maior qualidade de vida aos pacientes da rede pública.