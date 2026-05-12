O risco do uso de álcool e drogas ao dirigir é tema de ação de conscientização para jovens em hospital

Quarenta e cinco estudantes do ensino médio da Escola Estadual José Scaramelli, localizada no Gopoúva, participaram nesta terça-feira (12), no Hospital Geral de Guarulhos (HGG), do programa de Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude (P.A.R.T.Y.). A atividade, que integra a campanha Maio Amarelo, tem por objetivo conscientizar a juventude quanto aos perigos da mistura de álcool, drogas e direção.

A programação incluiu uma visita aos pacientes vítimas de sinistros de trânsito internados no complexo hospitalar, que contou com a participação da Liga Acadêmica de Urgência Médica e Trauma da Universidade Santo Amaro-Guarulhos (Unisa-LAUMT).

Durante o encontro, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência imersiva com o uso de óculos que simulam os efeitos na visão de um motorista sob influência de bebida alcoólica, drogas ou medicamentos. Eles também conheceram o funcionamento do etilômetro, aparelho utilizado para medir a concentração de álcool no organismo.

Os estudantes assistiram a palestras com o educador da Escola de Mobilidade Urbana, Roberto Pardinho, com o tenente da Polícia Militar Rodoviária, Miguel Freitas Fernandes da Silva e com a médica do Samu, Cláudia Gürtler Bekedorf, que abordaram temas como segurança e fiscalização no trânsito, atendimento de urgência, entre outros.

A professora Rosilene de Araújo Tavares considerou o encontro importante para conscientizar seus alunos, que estão prestes a completar a maioridade. Segundo ela, eles terão idade para tirar a carteira de habilitação e, sem uma orientação, podem colocar a vida dos outros em risco. O programa não atinge só quem está presente, mas eles podem levar o que aprenderam para a família e para os colegas que não vieram.

Jamili Sousa de Oliveira, aluna do 3º ano, aprovou a iniciativa, ainda mais por acabar de fazer 18 anos e aprender sobre o tema e não errar no futuro.

Uma nova edição do P.A.R.T.Y. está programada para ocorrer em 26 de maio, também no HGG.

Sobre o P.A.R.T.Y.

O programa P.A.R.T.Y. teve origem no Canadá e é considerado um modelo de referência em diversos países. Em 2026, a iniciativa completa três anos de desenvolvimento das palestras em Guarulhos, com encontros que ocorrem periodicamente no HGG.

Além das secretarias de Mobilidade Urbana e da Saúde, a iniciativa conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da concessionária Ecopistas, do Detran-SP, da Academia Guarulhense de Letras, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal, da Uninove e da Unisa.