Mulheres que Cantam chega à 40ª edição com apresentação no Teatro Adamastor

O projeto Mulheres que Cantam realiza sua 40ª edição no próximo dia 22 (sexta-feira), a partir das 19h, no Teatro Adamastor, no Macedo. A entrada é gratuita, sem necessidade de inscrição ou retirada de ingressos. O evento realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos é livre para todos os públicos.
Criado em 2020 pela pianista, cantora e compositora Aline Rissuto, o Mulheres que Cantam nasceu com o objetivo de valorizar e dar visibilidade ao talento de mulheres artistas da cidade de Guarulhos. Em cinco anos de existência, o projeto já reuniu mais de 300 mulheres no palco do Teatro Adamastor, consolidando-se como um dos mais importantes espaços de expressão, troca e fortalecimento feminino da cidade, com repercussão junto ao público, à mídia local e pelo canal do projeto no YouTube.
Programa da 40ª edição
A noite conta com apresentações das cantoras Cristina Pini, Sandra Santos, Regiane Cordeiro e Raíssa Leal, além da poetisa Márcia Regina. A abertura fica por conta de Camila Arkanjo e Rafaella Arkanjo. A apresentação é conduzida por Aline Rissuto e Elli Sabino, com participação especial da Cia de Dança Cinese Dance.
Cinco anos de projeto, novas linguagens
Ao longo de sua trajetória, o Mulheres que Cantam foi incorporando novas linguagens artísticas à sua programação, como coletivos de dança, corais femininos, grupos de instrumentistas, fotografia, poesia e fala. O projeto também ganhou desdobramentos expressivos: o lançamento de um clipe com música autoral composta por Aline Rissuto especialmente para o projeto, e a criação de um livro de poemas assinado por Vitória Martins, que registra parte de sua história.
Com participantes chegando de outras cidades e estados, o Mulheres que Cantam segue ampliando seu alcance e consolidando a presença feminina na arte e na cultura de forma contínua e significativa.
Serviço
Mulheres que Cantam – 40ª Edição
Data: 22 de maio de 2026
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 19h
Local: Teatro Adamastor
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Macedo
Classificação etária: livre
Inscrição: não necessária
Entrada: gratuita
Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos