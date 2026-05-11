Fundo Social presenteia mães com semana de beleza e formação profissional em diversas áreas

O Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos realizou, de 4 a 8 de maio, uma semana inteiramente dedicada às mães, com sessões de maquiagem, depilação e manicure, além de workshops gratuitos pensados na geração de renda das famílias.

Para Caroline Sanches, primeira-dama e titular na presidência do órgão, “a semana de beleza foi pensada para cuidar de quem sempre cuida, já que as mulheres estão sempre em função de suas famílias, mas também merecem um cuidado especial que as faça olhar para si com mais carinho”.

Já as formações tiveram a intenção de incentivar as mulheres a conquistar e uma vaga no mercado de trabalho ou até mesmo a começar a empreender. Ainda de acordo com Caroline, “é muito importante que essas mulheres conquistem seu espaço e seu dinheiro”.

As sessões de beleza aconteceram no Núcleo de Inclusão Produtiva (NIP), no Taboão, enquanto os cursos foram divididos entre o NIP e o Hotel Santa Mônica, no Recreio São Jorge.

Atendimento à população

O Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos atende a população na avenida Emílio Ribas, 1.315, no Gopoúva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As ações de formação são realizadas por frequência e, para se manter informado sobre essas e outras oportunidades, é possível acompanhar pelo portal oficial da Prefeitura de Guarulhos acessando o link https://www.guarulhos.sp.gov.br/categories/fundo-social-de-solidariedade ou entrar em contato com as equipes através dos telefones (11) 93243-7345 / 97213-9264.