Programação semanal das Casas da Mulher terá oficinas de artesanato, uso do WhatsApp e bate-papo

As atividades gratuitas das Casas da Mulher Guarulhense programadas a partir de segunda-feira (11) até sexta-feira (15), incluem ginástica, treino de ginástica funcional, oficinas diversas (uso e do WhatsApp, vagonite de fita e de linha, bolsa em crochê, pintura em tecido, educação financeira, crochê, tricô e bordado) e aula de ioga.
A agenda prevê também a palestra” Maternidade e profissão, como conciliar?” e um bate-papo sobre projetos e atividades oferecidos pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres comandada pela subsecretária Vanessa de Jesus.
Já a oficina de educação financeira será ministrada pelo Consórcio Construtor Integra Tietê-Sabesp. O público feminino interessado em participar das atividades deve se inscrever pelo telefone/WhatsApp (11) 2472-1213.
O objetivo da pasta é promover a elevação da autoestima e da autonomia femininas, oferecer alternativas de geração de renda, conhecimento para o empreendedorismo e empoderamento femininos, acolhimento e bem-estar.
Os endereços das cinco Casas da Mulher Guarulhense podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.
A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.
Atividades
11/5 (segunda-feira)
8h às 16h – Aula de ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
8h15 – Treino de ginástica funcional – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
9h – Oficina de vagonite de fita – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Oficina de bolsa em crochê – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Oficina de educação financeira – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
14h – Oficina de vagonite de linha – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
12/5 (terça-feira)
14h – Oficina de uso e manuseio do WhatsApp – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Oficina de educação financeira – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h – Oficina de bolsa em crochê – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
13/5 (quarta-feira)
8h às 16h – Aula de ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
8h15 – Aula de Yoga – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Oficina de bolsa em crochê – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
14h – Bate-papo com a subsecretária – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h30 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14/5 (quinta-feira)
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Oficina de bolsa em crochê – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Oficina de educação financeira – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Oficina de pintura em tecido – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
15/5 (sexta-feira)
8h às 16h – Aula de ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de uso e manuseio do WhatsApp – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Palestra “Maternidade e profissão, como conciliar? – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h – Oficina de tricô, crochê e bordado – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima