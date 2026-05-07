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Projeto Jovem Empreendedor mobiliza mais de 80 alunos de escola da Vila Galvão

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Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação/PMG

Um total de 88 estudantes do ensino técnico da E.E. Homero Rubens de Sá participaram na manhã desta quinta-feira (7) do projeto Jovem Empreendedor, na Subsecretaria da Juventude, localizada no Gopoúva.

A iniciativa da pasta tem o objetivo de informar e orientar os alunos sobre empreendedorismo, projeto de vida e mercado de trabalho, visando incentivá-los a buscar autonomia e novas perspectivas de futuro.

O encontro foi conduzido pelo empreendedor e técnico de vendas, Tiago Galindo, que ministrou a palestra sobre empreendedorismo e dividiu os jovens em grupos para a realização de dinâmicas.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.

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