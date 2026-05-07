Projeto Jovem Empreendedor mobiliza mais de 80 alunos de escola da Vila Galvão

Um total de 88 estudantes do ensino técnico da E.E. Homero Rubens de Sá participaram na manhã desta quinta-feira (7) do projeto Jovem Empreendedor, na Subsecretaria da Juventude, localizada no Gopoúva.

A iniciativa da pasta tem o objetivo de informar e orientar os alunos sobre empreendedorismo, projeto de vida e mercado de trabalho, visando incentivá-los a buscar autonomia e novas perspectivas de futuro.

O encontro foi conduzido pelo empreendedor e técnico de vendas, Tiago Galindo, que ministrou a palestra sobre empreendedorismo e dividiu os jovens em grupos para a realização de dinâmicas.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.