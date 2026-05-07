Prefeitura realiza concurso público para professor de educação infantil

A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para o concurso público para o cargo de Professor de Educação Infantil. A iniciativa da Secretaria de Educação tem como objetivo o preenchimento de cargos vagos destinados a profissionais que possuem licenciatura em pedagogia ou magistério (ensino médio na modalidade normal).

Para participar, os interessados têm até as 23h59 do dia 2 de junho para se inscrever, pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM no endereço www.ibamsp-concursos.org.br, onde é necessário localizar o link “Área do Candidato” e clicar em “Inscrição Online”. Na etapa seguinte, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$102,00. É imprescindível ainda a leitura na íntegra do edital e seus anexos, além do preenchimento total e correto do cadastro com os dados solicitados.

A contratação será regida pelo regime do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, com salário inicial de R$ 3.478,48, Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação de R$ 1.241,20 e jornada semanal de ingresso de 30 horas semanais.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, prova de redação, também de caráter eliminatório e classificatório para candidatos habilitados nas provas objetivas, e prova de títulos de caráter classificatório, para candidatos habilitados nas provas objetivas e de redação. As provas objetiva e de redação estão previstas para o dia 5 de julho.

O candidato deverá acompanhar todas as informações referentes às fases da seleção pública também pelo site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e no Diário Oficial do Município de Guarulhos no site www.guarulhos.sp.gov.br. A convocação para a contratação será publicada no Diário Oficial do Município, sendo o acompanhamento de responsabilidade do candidato.