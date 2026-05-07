Prefeitura abre inscrições para comercialização de alimentos e bebidas no Arraiá Junino

Até esta sexta-feira, dia 8, estão abertas as inscrições para o chamamento público do Arraiá Junino nos centros educacionais da cidade. O evento promovido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, é destinado a pessoas interessadas em participar da exploração comercial de produtos alimentícios e bebidas em barracas, utilizando o espaço público durante o período do evento.

A tradicional festa junina será realizada nos dias 19, 20 e 21 de junho, no CEU Paraíso-Alvorada (rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso); 26, 27 e 28 de junho, no CME Parque Júlio Fracalanza (rua Joaquim Miranda, 471 – Vila Augusta); e nos dias 03, 04 e 05 de julho, no Cemear (rua Abílio Ramos, 122, Macedo).

Inscrição

Os interessados devem realizar a inscrição pessoalmente no Fácil da Secretaria de Educação (rua Claudino Barbosa, 313, Macedo), das 8h às 17h, portando comprovante de inscrição no CNPJ ativo, no qual conste código CNAE referente ao ramo de atividade relacionada ao objeto, comprovante de endereço, RG ou CPF do requerente e descrição pormenorizada dos itens que serão disponibilizados para venda, entre outros.

Os resultados do processo de seleção serão divulgados no Portal da Secretaria de Educação (portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br) até o próximo dia 19 de maio, em ordem classificatória.

Para mais informações sobre processo de seleção, confira o edital de chamamento (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/12730/inline/) e ficha de inscrição (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/12731/inline/)