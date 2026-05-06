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Aula de dança gratuita recebe idosos no CEU Parque São Miguel no sábado

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Nícollas Ornelas / PMG

Na manhã deste sábado (9), o CEU Parque São Miguel recebe o Flashdance 60+, evento que reúne a melhor idade para uma aula de dança monitorada que trabalha o envelhecimento saudável e o desenvolvimento social da população idosa de Guarulhos. A atividade é gratuita, aberta ao público e acontece das 10h às 12h sob o comando do DJ Rubens.

A ação integra a agenda mensal de eventos do Ativação 60+, iniciativa da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil de Guarulhos. Presente em mais de 80 espaços da cidade, recebe idosos de todos os bairros em aulas gratuitas de ginástica funcional (alongamento, pilates, dança e exercícios localizados); exercícios para agilidade e coordenação motora; aulas de inclusão digital; acolhimento com psicólogo; assistente social e nutricionista.

É possível verificar a unidade mais próxima da sua residência através do link https://www.guarulhos.sp.gov.br/node/11993.

Serviço

Flashdance com DJ Rubens
9 de maio, das 10h às 12h
CEU Parque São Miguel | Rua Joaquim Moreira, S/N – Parque São Miguel

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